Лявонов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1905
Жена: Лявонова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Рягузова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Лявонова Евдокия
Рождение ребёнка
19.12.1910
Дочь: Морозова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Лявонова Евдокия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Субботкина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Лявонова Евдокия
Смерть
Неизвестно