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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1587Духовницкое (Павловское), с. вл.при р. Волге и оз. Шаганине.6267178492Церковь православная 1. Пристань.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
939. Духовицкое (Ново-Иавловка), село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 24, жителей 83, церковь православная, перевоз, лавка, постоялый двор, кирпичный завод, Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Духовницкое (Ново-Павловка тож). Б. госуд. кр-не. Прав. и раскол. 4455Р. Волга1576618178792
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13144Духовницкоераб.посёлок52°29'с.ш.48°12'в.д.N-39-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63614151051рп Духовницкоерабочий поселок