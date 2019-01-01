рабочий посёлок Духовницкое, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Духовницкое

Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1587Духовницкое (Павловское), с. вл.при р. Волге и оз. Шаганине.6267178492Церковь православная 1. Пристань.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Липовская волость
939. Духовицкое (Ново-Иавловка), село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 24, жителей 83, церковь православная, перевоз, лавка, постоялый двор, кирпичный завод, Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Липовская волость
С. Духовницкое (Ново-Павловка тож). Б. госуд. кр-не. Прав. и раскол. 4455Р. Волга1576618178792

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Духовницкий район
13144Духовницкоераб.посёлок52°29'с.ш.48°12'в.д.N-39-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Городское поселение Духовницкое
63614151051рп Духовницкоерабочий поселок

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