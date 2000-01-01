Боровкова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Боровков Семён

Отец ребёнка: Боровков Семён

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Боровков Иван

Отец ребёнка: Боровков Семён

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Боровков Аким (или Анисим)

Отец ребёнка: Боровков Семён

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Боровков Семён

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Боровков Семён

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Боровков Иван

Отец ребёнка: Боровков Семён

Работа или профессия
Неизвестно
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