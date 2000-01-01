Боровкова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Боровков Семён
Отец ребёнка: Боровков Семён
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Семён
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Боровков Аким (или Анисим)
Отец ребёнка: Боровков Семён
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Боровков Семён
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Боровков Семён
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Семён
Работа или профессия
Неизвестно