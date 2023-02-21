Боровков Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Боровков Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Боровков Семён
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Боровков Аким (или Анисим)
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно