Боровков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Боровков Семён
Мать: Боровкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Боровков Егор
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Боровков Алексей
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Зуева Евдокия
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Оводова Матрёна
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1772