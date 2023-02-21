Боровков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Около 1682 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Боровков Семён

Мать: Боровкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Боровков Егор

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Боровков Алексей

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Зуева Евдокия

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Оводова Матрёна

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1772
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