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Денисов Александр Яковлевич

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Место рождения

Ленинград улица Венигсбергская

Дата рождения

1894

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Денисов Яков

Мать: Денисова Татьяна

Ленинград улица Венигсбергская
Рождение ребёнка
12.12.1924

Дочь: Денисова Варвара Александровна

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Константиновна

Рождение ребёнка
09.08.1926

Сын: Денисов Пантелеймон Александрович

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Константиновна

Ошурково Курганской
Рождение ребёнка
1933

Сын: Денисов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Константиновна

Ошурково
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Денисова Мария Александровна

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Константиновна

Ошурково
Рождение ребёнка
1938

Сын: Денисов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Константиновна

Ошурково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Феодосия Константиновна

Смерть
1968
Ошурково Варгашинского Курганской
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