Денисов Александр Яковлевич
Место рожденияЛенинград улица Венигсбергская
Дата рождения1894
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Денисов Яков
Мать: Денисова Татьяна
Ленинград улица Венигсбергская
Рождение ребёнка
12.12.1924
Дочь: Денисова Варвара Александровна
Мать ребёнка: Денисова Феодосия Константиновна
Рождение ребёнка
09.08.1926
Сын: Денисов Пантелеймон Александрович
Мать ребёнка: Денисова Феодосия Константиновна
Ошурково Курганской
Рождение ребёнка
1933
Сын: Денисов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Денисова Феодосия Константиновна
Ошурково
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Денисова Мария Александровна
Мать ребёнка: Денисова Феодосия Константиновна
Ошурково
Рождение ребёнка
1938
Сын: Денисов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Денисова Феодосия Константиновна
Ошурково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
Ошурково Варгашинского Курганской