Денисова (Ерохина) Феодосия Константиновна
Место рожденияЩукино Варгашинский Курганской
Дата рождения1894
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Щукино Варгашинский Курганской
Рождение ребёнка
12.12.1924
Дочь: Денисова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Денисов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1926
Сын: Денисов Пантелеймон Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр Яковлевич
Ошурково Курганской
Рождение ребёнка
1933
Сын: Денисов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр Яковлевич
Ошурково
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Денисова Мария Александровна
Отец ребёнка: Денисов Александр Яковлевич
Ошурково
Рождение ребёнка
1938
Сын: Денисов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр Яковлевич
Ошурково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961
Ошурково Варгашинский Курганской