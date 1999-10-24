Денисова (Ерохина) Феодосия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Ерохина) Феодосия Константиновна

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Место рождения

Щукино Варгашинский Курганской

Дата рождения

1894

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ерохин Константин Федорович

Мать: Ерохина Василина Ивановна

Щукино Варгашинский Курганской
Рождение ребёнка
12.12.1924

Дочь: Денисова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Денисов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
09.08.1926

Сын: Денисов Пантелеймон Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр Яковлевич

Ошурково Курганской
Рождение ребёнка
1933

Сын: Денисов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр Яковлевич

Ошурково
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Денисова Мария Александровна

Отец ребёнка: Денисов Александр Яковлевич

Ошурково
Рождение ребёнка
1938

Сын: Денисов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр Яковлевич

Ошурково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Александр Яковлевич

Смерть
1961
Ошурково Варгашинский Курганской
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