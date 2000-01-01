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Денисов Анатолий Александрович
Денисов Анатолий Александрович
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Место рождения
Ошурково
Дата рождения
1938
Пол
Мужской
Отец
Денисов Александр Яковлевич
1894 г.р.
Мать
Денисова (Ерохина) Феодосия Константиновна
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Денисов Александр Яковлевич
Мать:
Денисова Феодосия Константиновна
Ошурково
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