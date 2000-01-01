Денисов Яков
Место рожденияЛенинград
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинград
Рождение ребёнка
1894
Сын: Денисов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Денисова Татьяна
Ленинград улица Венигсбергская
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Денисова Татьяна
Ленинградская обл Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.01.1907
Мать ребёнка: Денисова Татьяна
Ленинградская обл Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Ленинград