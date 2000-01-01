Денисов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Яков

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград
Рождение ребёнка
1894

Сын: Денисов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Денисова Татьяна

Ленинград улица Венигсбергская
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Денисов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Денисова Татьяна

Ленинградская обл Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Денисов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Денисова Татьяна

Ленинградская обл Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Ленинград
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