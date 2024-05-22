Левин Николай Васильевич 10.12.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левин Николай Васильевич

Место рождения

Ивановка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1929

Отец: Левин Василий Тимофеевич

Мать: Левина (Савицкая) Лукерья Севастьяновна

Ивановка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Место жительства
Неизвестно
Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
21.12.1952

Жена: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна

Рождение ребёнка
01.09.1953

Сын: Левин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Левин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна

Смерть
Неизвестно
с.Быстрянка

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