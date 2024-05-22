Левин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1929
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Место жительства
Неизвестно
Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
21.12.1952
Рождение ребёнка
01.09.1953
Сын: Левин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна
Смерть
Неизвестно
с.Быстрянка