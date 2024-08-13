Левин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1953
Работа или профессия
Неизвестно
служба в МВД
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
30.07.1974
Рождение ребёнка
06.08.1977
Сын: Левин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Левина (Бедарева) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1988
Мать ребёнка: Левина (Бедарева) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1991
Сын: Левин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Левина (Бедарева) Людмила Ивановна