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Левин Александр Николаевич

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

01.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1953

Отец: Левин Николай Васильевич

Мать: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
служба в МВД
Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
30.07.1974

Жена: Левина (Бедарева) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1977

Сын: Левин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Левина (Бедарева) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1988

Сын: Левин Иван Александрович

Мать ребёнка: Левина (Бедарева) Людмила Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.06.1991

Сын: Левин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Левина (Бедарева) Людмила Ивановна

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