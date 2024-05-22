Левин Виктор Николаевич 1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Левин Николай Васильевич

Мать: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Николай Викторович

Мать ребёнка: Карпова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Надежда

Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
15.03.1981

Сын: Левин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Карпова Надежда

Рождение ребёнка
23.07.1982

Дочь: Бакалова (Левина) Марина Викторовна

Мать ребёнка: Карпова Надежда

Бийск, город Бийск, Алтайский край

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