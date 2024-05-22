Левин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горелова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Надежда
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
15.03.1981
Мать ребёнка: Карпова Надежда
Рождение ребёнка
23.07.1982
Дочь: Бакалова (Левина) Марина Викторовна
Мать ребёнка: Карпова Надежда
Бийск, город Бийск, Алтайский край