Карпова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левин Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
15.03.1981
Отец ребёнка: Левин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1982
Дочь: Бакалова (Левина) Марина Викторовна
Отец ребёнка: Левин Виктор Николаевич
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно