Карпова Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова Надежда

Карпова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Николай Викторович

Отец ребёнка: Левин Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Виктор Николаевич

Место жительства
Неизвестно
г.Бийск
Рождение ребёнка
15.03.1981

Сын: Левин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Левин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.1982

Дочь: Бакалова (Левина) Марина Викторовна

Отец ребёнка: Левин Виктор Николаевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.