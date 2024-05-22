Левина (Савицкая) Лукерья Севастьяновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Левина (Савицкая) Лукерья Севастьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севастьян

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Левин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Левин Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.12.1929

Сын: Левин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Левин Василий Тимофеевич

Ивановка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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