Левина (Савицкая) Лукерья Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Левин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Левин Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1929
Отец ребёнка: Левин Василий Тимофеевич
Ивановка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно