Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левин Василий Тимофеевич

Мать: Левина (Савицкая) Лукерья Севастьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Леонид

Отец ребёнка: Емельянов Муж Екатерины Васильевны

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раздайбеда (Емельянова) Ольга

Отец ребёнка: Емельянов Муж Екатерины Васильевны

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорожкина (Емельянова) Марина

Отец ребёнка: Емельянов Муж Екатерины Васильевны

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Григорий

Отец ребёнка: Емельянов Муж Екатерины Васильевны

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Сергей

Отец ребёнка: Емельянов Муж Екатерины Васильевны

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Муж Екатерины Васильевны

Смерть
Неизвестно

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