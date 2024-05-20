Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Леонид
Отец ребёнка: Емельянов Муж Екатерины Васильевны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раздайбеда (Емельянова) Ольга
Отец ребёнка: Емельянов Муж Екатерины Васильевны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорожкина (Емельянова) Марина
Отец ребёнка: Емельянов Муж Екатерины Васильевны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Григорий
Отец ребёнка: Емельянов Муж Екатерины Васильевны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Сергей
Отец ребёнка: Емельянов Муж Екатерины Васильевны
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно