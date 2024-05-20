Емельянов Муж Екатерины Васильевны
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Леонид
Мать ребёнка: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раздайбеда (Емельянова) Ольга
Мать ребёнка: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорожкина (Емельянова) Марина
Мать ребёнка: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Григорий
Мать ребёнка: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Сергей
Мать ребёнка: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно