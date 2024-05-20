Емельянов Муж Екатерины Васильевны Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Муж Екатерины Васильевны

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Леонид

Мать ребёнка: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раздайбеда (Емельянова) Ольга

Мать ребёнка: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорожкина (Емельянова) Марина

Мать ребёнка: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Григорий

Мать ребёнка: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Сергей

Мать ребёнка: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова (Левина) Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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