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Косырихин Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1957

Дата смерти

12.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1957

Отец: Косырихин Сергей Антонович

Мать: Косырихина (Желудкова) Любовь (Орешкина) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырихина (Лёвина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
10.08.1977

Сын: Косырихин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Косырихина (Лёвина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
09.03.1979

Сын: Косырихин Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Косырихина (Лёвина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.1983

Дочь: Барсукова (Косырихина) Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Косырихина (Лёвина) Любовь Николаевна

Смерть
12.01.2018

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