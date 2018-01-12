Косырихин Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1957
Дата смерти12.01.2018
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1977
Мать ребёнка: Косырихина (Лёвина) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1979
Сын: Косырихин Вячеслав Юрьевич
Мать ребёнка: Косырихина (Лёвина) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1983
Дочь: Барсукова (Косырихина) Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Косырихина (Лёвина) Любовь Николаевна
Смерть
12.01.2018