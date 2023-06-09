Косырихин Сергей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косырихин Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1957
Мать ребёнка: Желудкова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косырихин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Желудкова Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косырихина Полина
Смерть
Неизвестно