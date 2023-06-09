Косырихин Сергей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырихин Сергей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косырихин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1957

Сын: Косырихин Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Желудкова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косырихин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Желудкова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырихина Полина

Смерть
Неизвестно