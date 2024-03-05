Косырихина (Желудкова) Любовь (Орешкина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырихина (Желудкова) Любовь (Орешкина) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.?

Отец: Желудков Василий Фёдорович

Мать: Желудкова (Паршкова) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косырихин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Косырихин Сергей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орешкин Юрий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.04.1957

Сын: Косырихин Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Косырихин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
30.10.1972

Дочь: Лачкова (Косырихина) Ольга (Орешкина) Юрьевна

Отец ребёнка: Орешкин Юрий Григорьевич

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