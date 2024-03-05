Косырихина (Желудкова) Любовь (Орешкина) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.?
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косырихин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Косырихин Сергей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1957
Отец ребёнка: Косырихин Сергей Антонович
Рождение ребёнка
30.10.1972
Дочь: Лачкова (Косырихина) Ольга (Орешкина) Юрьевна
Отец ребёнка: Орешкин Юрий Григорьевич