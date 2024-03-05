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Желудков Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

30.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Желудков Фёдор

Мать: Желудкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.?

Дочь: Косырихина (Желудкова) Любовь (Орешкина) Васильевна

Мать ребёнка: Желудкова (Паршкова) Пелагея

Смерть
30.03.1942
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Тамб обл. Гаврил р-н, д. Махрово. Красноармеец. Погиб 29.03.1942 (30.03.1942) Калининская обл., ст.Бологое Октябрьской ж/д Калининская обл., Бологовский р-н, г. Бологое, Новое Русское кладбище, военны... Показать все

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