Желудков Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти30.03.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Желудков Фёдор
Рождение ребёнка
23.11.?
Дочь: Косырихина (Желудкова) Любовь (Орешкина) Васильевна
Мать ребёнка: Желудкова (Паршкова) Пелагея
Смерть
30.03.1942
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Тамб обл. Гаврил р-н, д. Махрово. Красноармеец. Погиб 29.03.1942 (30.03.1942) Калининская обл., ст.Бологое Октябрьской ж/д Калининская обл., Бологовский р-н, г. Бологое, Новое Русское кладбище, военны... Показать все