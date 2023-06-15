Косырихина (Лёвина) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1959
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1977
Отец ребёнка: Косырихин Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.03.1979
Сын: Косырихин Вячеслав Юрьевич
Отец ребёнка: Косырихин Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.06.1983
Дочь: Барсукова (Косырихина) Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Косырихин Юрий Сергеевич