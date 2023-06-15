Косырихина (Лёвина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосырихина (Лёвина) Любовь Николаевна

Косырихина (Лёвина) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1959

Отец: Лёвин Николай Михайлович

Мать: Кулешова (Гришина) Людмила (Левина) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косырихин Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
10.08.1977

Сын: Косырихин Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Косырихин Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
09.03.1979

Сын: Косырихин Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: Косырихин Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
24.06.1983

Дочь: Барсукова (Косырихина) Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Косырихин Юрий Сергеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.