Иванова Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.2009
Дочь: Иванова Дайыына Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.05.2014
Дочь: Иванова Сайыына Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.05.2021
Дочь: Иванова Кэрэли Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Дмитриевич