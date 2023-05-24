Иванова Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Григорий Семенович

Мать: Алексеева Дарья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.11.2009

Дочь: Иванова Дайыына Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.05.2014

Дочь: Иванова Сайыына Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.05.2021

Дочь: Иванова Кэрэли Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Дмитриевич

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