Алексеев Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1946
Отец: Алексеев Семен
Мать: Алексеева Мотрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Ньургун Григорьевич
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1973
Дочь: Слепцова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
27.05.1986
Дочь: Алексеева Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна
Юнкюр, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)