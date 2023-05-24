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Алексеев Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1946

Отец: Алексеев Семен

Мать: Алексеева Мотрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Ньургун Григорьевич

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
24.03.1973

Дочь: Слепцова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
27.05.1986

Дочь: Алексеева Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Семёновна

Юнкюр, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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