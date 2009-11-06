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Иванова Дайыына Дмитриевна
Иванова Дайыына Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.2009
Пол
Женский
Отец
Иванов Дмитрий Дмитриевич
1986 г.р.
Мать
Иванова Вера Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2009
Отец:
Иванов Дмитрий Дмитриевич
Мать:
Иванова Вера Григорьевна
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