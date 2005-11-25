Алексеева Дарья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1947
Дата смерти25.11.2005
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1947
Отец: Васильев Семен
Мать: Васильева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Ньургун Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
24.03.1973
Дочь: Слепцова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
24.03.1973
Дочь: Слепцова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.05.1986
Дочь: Алексеева Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович
Юнкюр, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
25.11.2005