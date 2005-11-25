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Алексеева Дарья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1947

Дата смерти

25.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1947

Отец: Васильев Семен

Мать: Васильева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Ньургун Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
24.03.1973

Дочь: Слепцова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
24.03.1973

Дочь: Слепцова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.05.1986

Дочь: Алексеева Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Алексеев Григорий Семенович

Юнкюр, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
25.11.2005

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