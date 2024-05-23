Мельниченко Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти10.08.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
?.05.1853
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHTF?i=156&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
21.05.1854
Дочь: Мельниченко Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Мельниченко (Овсиенко) Елена Вакуловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SX-F?i=781&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
14.01.1862
Жених — вдов, невеста — девица https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHPV?i=249&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
10.08.1877
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSTB-4?i=715&cc=4133834&cat=1013792 От воспаления желудка