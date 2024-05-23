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Мельниченко Григорий Николаевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

10.08.1877

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Мельниченко Николай Иосифович

Мать: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
?.05.1853

Жена: Мельниченко (Овсиенко) Елена Вакуловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHTF?i=156&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
21.05.1854

Дочь: Мельниченко Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Мельниченко (Овсиенко) Елена Вакуловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SX-F?i=781&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
14.01.1862

Жена: Мельниченко (Зайченко) Евдокия Петровна

Завадовка, Черкаська область
Жених — вдов, невеста — девица https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHPV?i=249&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
10.08.1877
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSTB-4?i=715&cc=4133834&cat=1013792 От воспаления желудка

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