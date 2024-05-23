Мельниченко Николай Иосифович
Место рождения
Дата рождения09.05.1803
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
09.05.1803
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-9?i=709&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Мельниченко Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна
Бракосочетание
20.05.1823
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HB-R?i=161&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.10.1826
Сын: Мельниченко Яков Николаевич
Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HS-2?i=232&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Мельниченко Марк Николаевич
Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мельниченко Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1838
Дочь: Мельниченко Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97G-P?i=421&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
28.01.1841
Сын: Мельниченко Евдоким Николаевич
Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97N-Q?i=476&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Около 1850