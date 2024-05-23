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Мельниченко Николай Иосифович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

09.05.1803

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1803

Отец: Мельниченко Осип (Иосиф) Иванович

Мать: Мельниченко Прасковья Карповна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-9?i=709&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Мельниченко Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
20.05.1823

Жена: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HB-R?i=161&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.10.1826

Сын: Мельниченко Яков Николаевич

Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HS-2?i=232&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Мельниченко Марк Николаевич

Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мельниченко Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.08.1838

Дочь: Мельниченко Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97G-P?i=421&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
28.01.1841

Сын: Мельниченко Евдоким Николаевич

Мать ребёнка: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97N-Q?i=476&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Около 1850
Завадовка, Черкаська область

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