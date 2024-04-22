Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Мельниченко Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович
Бракосочетание
20.05.1823
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HB-R?i=161&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.10.1826
Сын: Мельниченко Яков Николаевич
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HS-2?i=232&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Мельниченко Марк Николаевич
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мельниченко Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович
Рождение ребёнка
28.08.1838
Дочь: Мельниченко Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97G-P?i=421&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Мельниченко Евдоким Николаевич
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович
Смерть
Неизвестно