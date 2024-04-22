Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Мельниченко Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
20.05.1823

Муж: Мельниченко Николай Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HB-R?i=161&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.10.1826

Сын: Мельниченко Яков Николаевич

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HS-2?i=232&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Мельниченко Марк Николаевич

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мельниченко Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.08.1838

Дочь: Мельниченко Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97G-P?i=421&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Мельниченко Евдоким Николаевич

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Иосифович

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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