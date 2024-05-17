Мельниченко Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельниченко Яков Николаевич

Мельниченко Яков Николаевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

24.10.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1826

Отец: Мельниченко Николай Иосифович

Мать: Мельниченко (Рудая) Екатерина Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HS-2?i=232&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
19.02.1850

Жена: Мельниченко (Антоненко) Мелания Якимовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHBC?i=109&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Мельниченко Касьян Яковлевич

Мать ребёнка: Мельниченко (Антоненко) Мелания Якимовна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Мельниченко Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Мельниченко (Антоненко) Мелания Якимовна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.04.1857

Сын: Мельниченко Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Мельниченко (Антоненко) Мелания Якимовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC3T?i=53&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.