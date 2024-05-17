Мельниченко Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1826
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HS-2?i=232&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
19.02.1850
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHBC?i=109&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Мельниченко Касьян Яковлевич
Мать ребёнка: Мельниченко (Антоненко) Мелания Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Мельниченко Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Мельниченко (Антоненко) Мелания Якимовна
Рождение ребёнка
27.04.1857
Сын: Мельниченко Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Мельниченко (Антоненко) Мелания Якимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC3T?i=53&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно