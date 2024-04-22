Мельниченко Мелания Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко Мелания Якимовна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Мельниченко Касьян Яковлевич

Отец ребёнка: Мельниченко Яков Николаевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Мельниченко Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Мельниченко Яков Николаевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Мельниченко Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Мельниченко Яков Николаевич

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниченко Яков Николаевич

Смерть
Неизвестно
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