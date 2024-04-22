Мельниченко Мелания Якимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Мельниченко Касьян Яковлевич
Отец ребёнка: Мельниченко Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Мельниченко Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Мельниченко Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Мельниченко Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Мельниченко Яков Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно