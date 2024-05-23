Мельниченко (Овсиенко) Елена Вакуловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМельниченко (Овсиенко) Елена Вакуловна

Мельниченко (Овсиенко) Елена Вакуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.05.1853

Муж: Мельниченко Григорий Николаевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHTF?i=156&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
21.05.1854

Дочь: Мельниченко Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Мельниченко Григорий Николаевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SX-F?i=781&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.