Мельниченко (Овсиенко) Елена Вакуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.05.1853
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHTF?i=156&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
21.05.1854
Дочь: Мельниченко Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Мельниченко Григорий Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SX-F?i=781&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно