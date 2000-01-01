Косырева Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева Анна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Косырев Кирилл

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Косырев Кирилл

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Косырев Кирилл

Рождение ребёнка
1855

Сын: Косырев Ефим

Отец ребёнка: Косырев Кирилл

Рождение ребёнка
1861

Сын: Косырев Григорий

Отец ребёнка: Косырев Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косырев Александр

Отец ребёнка: Косырев Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косырев Кирилл

Смерть
Неизвестно
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