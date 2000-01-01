Косырева Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Косырев Кирилл
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Косырев Кирилл
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Косырев Кирилл
Рождение ребёнка
1855
Сын: Косырев Ефим
Отец ребёнка: Косырев Кирилл
Рождение ребёнка
1861
Сын: Косырев Григорий
Отец ребёнка: Косырев Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косырев Александр
Отец ребёнка: Косырев Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косырев Кирилл
Смерть
Неизвестно