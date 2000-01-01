Косырев Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Косырев Кирилл
Мать: Косырева Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
?.03.1897
Дочь: Царенкова Дарья
Мать ребёнка: Косырева Ефимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.02.1900
Сын: Косырев Дмитрий
Мать ребёнка: Косырева Ефимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косырев Алексей
Мать ребёнка: Косырева Ефимия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно