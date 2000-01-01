Косырев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Косырев Кирилл

Мать: Косырева Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
?.03.1897

Дочь: Царенкова Дарья

Мать ребёнка: Косырева Ефимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.02.1900

Сын: Косырев Дмитрий

Мать ребёнка: Косырева Ефимия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косырев Алексей

Мать ребёнка: Косырева Ефимия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырева Ефимия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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