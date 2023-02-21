Косырев Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1823
Отец: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Косырев Ефим
Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Косырев Григорий
Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косырев Александр
Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косырева Анна Кирилловна
Смерть
Неизвестно