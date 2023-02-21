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Косырев Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1823

Отец: Косырев Дмитрий

Мать: Косырева Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Косырев Ефим

Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Косырев Григорий

Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косырев Александр

Мать ребёнка: Косырева Анна Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырева Анна Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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