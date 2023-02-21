Косырев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Косырев Кирилл
Мать: Косырева Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
1885
Рождение ребёнка
1889
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Косырев Семён
Мать ребёнка: Косырева Агафья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: ?
Мать ребёнка: Косырева Агафья Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Косырева Агафья Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно