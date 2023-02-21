Косырев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Косырев Кирилл

Мать: Косырева Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Косырев ?

Мать ребёнка: Косырева Агафья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Косырев ?

Мать ребёнка: Косырева Агафья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Косырев ?

Мать ребёнка: Косырева Агафья Спиридоновна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Косырев Семён

Мать ребёнка: Косырева Агафья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: ?

Мать ребёнка: Косырева Агафья Спиридоновна

Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Косырева Агафья Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косырева Агафья Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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