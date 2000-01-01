Косырева Агафья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
1885
Рождение ребёнка
1889
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Косырев Семён
Отец ребёнка: Косырев Григорий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: ?
Отец ребёнка: Косырев Григорий
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Косырев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косырев Григорий
Смерть
Неизвестно