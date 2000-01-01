Косырева Агафья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева Агафья Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Косырев ?

Отец ребёнка: Косырев Григорий

Рождение ребёнка
1885

Сын: Косырев ?

Отец ребёнка: Косырев Григорий

Рождение ребёнка
1889

Сын: Косырев ?

Отец ребёнка: Косырев Григорий

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Косырев Семён

Отец ребёнка: Косырев Григорий

Рождение ребёнка
1898

Дочь: ?

Отец ребёнка: Косырев Григорий

Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Косырев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косырев Григорий

Смерть
Неизвестно
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