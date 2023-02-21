Косырева Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева Екатерина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1823

Сын: Косырев Кирилл

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
13.02.1829

Сын: Косырев Сидор

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
1834

Сын: Косырев Ефим

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
1836

Сын: Косырев Антон

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
05.02.1838

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Косырев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косырев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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