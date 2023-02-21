Косырева Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1823
Сын: Косырев Кирилл
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
13.02.1829
Сын: Косырев Сидор
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Косырев Ефим
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Косырев Антон
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
05.02.1838
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Косырев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косырев Дмитрий
Смерть
Неизвестно