Косырева Ефимия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1897
Дочь: Царенкова Дарья
Отец ребёнка: Косырев Ефим
Рождение ребёнка
13.02.1900
Сын: Косырев Дмитрий
Отец ребёнка: Косырев Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косырев Алексей
Отец ребёнка: Косырев Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косырев Ефим
Смерть
Неизвестно