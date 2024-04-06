Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смерти29.12.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
16.04.1900 ст.
Иннокентьевская церковь при Надеждинском прииске (позже - Апрельск)
Рождение ребёнка
01.04.1901
Сын: Шпехт Сергей
Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович
Рождение ребёнка
18.08.1902
Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович
Рождение ребёнка
01.01.1904
Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович
Рождение ребёнка
19.06.1905
Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович
Рождение ребёнка
30.08.1906
Дочь: Райковапорываева (Шпехт) Маргарита Федоровна
Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович
Рождение ребёнка
21.11.1908
Дочь: Шпехт Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович
Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.
Дочь: Шпехт Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович
Смерть
29.12.1917 ст.
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область