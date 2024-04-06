Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

29.12.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
16.04.1900 ст.

Муж: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Апрельск, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Иннокентьевская церковь при Надеждинском прииске (позже - Апрельск)
Рождение ребёнка
01.04.1901

Сын: Шпехт Сергей

Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Рождение ребёнка
18.08.1902

Сын: Шпехт Евгений Федорович

Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Апрельск, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Шпехт Василий Федорович

Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Рождение ребёнка
19.06.1905

Сын: Шпехт Сергей Федорович

Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Рождение ребёнка
30.08.1906

Дочь: Райковапорываева (Шпехт) Маргарита Федоровна

Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Рождение ребёнка
21.11.1908

Дочь: Шпехт Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.

Дочь: Шпехт Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Апрельск, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
29.12.1917 ст.
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область

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