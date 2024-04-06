Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1872 ст.
Рождён предположительно в Иркутске. Год рождения: исходя из возраста в записи о 1м браке и из записи о 2м браке.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шпехт (Вершинина) Александра Ивановна
Бракосочетание
16.04.1900 ст.
Иннокентьевская церковь при Надеждинском прииске (позже - Апрельск)
Рождение ребёнка
01.04.1901
Сын: Шпехт Сергей
Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
18.08.1902
Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
01.01.1904
Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
19.06.1905
Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
30.08.1906
Рождение ребёнка
21.11.1908
Дочь: Шпехт Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.
Дочь: Шпехт Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
03.10.1918
Мать ребёнка: Шпехт (Вершинина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1920
Мать ребёнка: Шпехт (Вершинина) Александра Ивановна
Актовая запись № 96 от 11.11.1920
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шпехт Юрий Федорович
Мать ребёнка: Шпехт (Вершинина) Александра Ивановна
Бракосочетание
05.06.1932
Актовая запись № 32 от 05.06.1932 г. На момент брака указано 4 детей (общих?). Муж - лесоприёмщик (?). Оба указаны как русские. Адрес проживания: г. Бодайбо, ул. К. Либкнехта, 19, кв. 5.
Смерть
Около 1938
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область