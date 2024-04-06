Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: Шпехт Фридрих

Мать: Шпехт (Герасимова) Агафья Васильевна

Рождён предположительно в Иркутске. Год рождения: исходя из возраста в записи о 1м браке и из записи о 2м браке.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпехт Федор Федорович

Мать ребёнка: Шпехт (Вершинина) Александра Ивановна

Бракосочетание
16.04.1900 ст.

Жена: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна

Апрельск, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Иннокентьевская церковь при Надеждинском прииске (позже - Апрельск)
Рождение ребёнка
01.04.1901

Сын: Шпехт Сергей

Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
18.08.1902

Сын: Шпехт Евгений Федорович

Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна

Апрельск, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Шпехт Василий Федорович

Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
19.06.1905

Сын: Шпехт Сергей Федорович

Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
30.08.1906

Дочь: Райковапорываева (Шпехт) Маргарита Федоровна

Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
21.11.1908

Дочь: Шпехт Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
21.04.1910 ст.

Дочь: Шпехт Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна

Апрельск, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.10.1918

Сын: Шпехт Алексей Федорович

Мать ребёнка: Шпехт (Вершинина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1920

Сын: Шпехт Виталий Федорович

Мать ребёнка: Шпехт (Вершинина) Александра Ивановна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Актовая запись № 96 от 11.11.1920
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шпехт Юрий Федорович

Мать ребёнка: Шпехт (Вершинина) Александра Ивановна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
05.06.1932

Жена: Шпехт (Вершинина) Александра Ивановна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Актовая запись № 32 от 05.06.1932 г. На момент брака указано 4 детей (общих?). Муж - лесоприёмщик (?). Оба указаны как русские. Адрес проживания: г. Бодайбо, ул. К. Либкнехта, 19, кв. 5.
Смерть
Около 1938
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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