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Шпехт Ольга Федоровна

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Место рождения

Апрельск, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.04.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1910 ст.

Отец: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Мать: Шпехт (Неизвестно) Мария Владимировна

Апрельск, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
25.12.1935
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Фото в возрасте 35 лет с сыном Вовкой (1,5 лет)
Смерть
Неизвестно

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