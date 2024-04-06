Шпехт Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения21.04.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1910 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
25.12.1935
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Фото в возрасте 35 лет с сыном Вовкой (1,5 лет)
Смерть
Неизвестно