Нетунахин Арефий Федосеев 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нетунахин Арефий Федосеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Нетунахин Федосей Егорович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нетунахина (Бушуева) Федосья Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Нетунахина) Анисья Арефьева

Мать ребёнка: Нетунахина (Бушуева) Федосья Ефимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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