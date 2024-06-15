Нетунахин Арефий Федосеев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Нетунахин Федосей Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Нетунахина) Анисья Арефьева
Мать ребёнка: Нетунахина (Бушуева) Федосья Ефимовна
Смерть
Неизвестно