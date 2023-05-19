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Нетунахин Федосей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Нетунахин Клим Федосеев

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Нетунахин Арефий Федосеев

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Нетунахин Федор Федосеев

Мать ребёнка: Нетунахина Дарья Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Нетунахин Василий Федосеев

Мать ребёнка: Нетунахина Дарья Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена Федосеева

Мать ребёнка: Нетунахина Дарья Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нетунахина Дарья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1790
Ржев, город Ржев, Тверская область