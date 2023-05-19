Нетунахин Федосей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Нетунахин Арефий Федосеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Нетунахина Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Нетунахин Василий Федосеев
Мать ребёнка: Нетунахина Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена Федосеева
Мать ребёнка: Нетунахина Дарья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790