Нетунахина (Поганина) Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетунахина (Поганина) Дарья Васильева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Нетунахин Федор Федосеев

Отец ребёнка: Нетунахин Федосей Егорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Нетунахин Василий Федосеев

Отец ребёнка: Нетунахин Федосей Егорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена Федосеева

Отец ребёнка: Нетунахин Федосей Егорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетунахин Федосей Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно