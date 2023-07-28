Нетунахина (Поганина) Дарья Васильева
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Нетунахин Федосей Егорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Нетунахин Василий Федосеев
Отец ребёнка: Нетунахин Федосей Егорович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена Федосеева
Отец ребёнка: Нетунахин Федосей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно