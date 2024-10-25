Пантелеймон (Пантелеимон) Марков
Место рождения
Дата рождения20.07.1833 ст.
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1833 ст.
Отец: Марк Петров
Мать: Ирина Деонисова
13. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-FWC?i=517&cc=1921824 двор. чел. Иван Стефанов и д. Негошково солдатка Праскева Петрова
Бракосочетание
22.10.1851 ст.
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-B6L?i=1197&cc=1921824 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-Q1F?i=33&cc=1921824 18 и 16 1й брак в тот же день свадьба у старшег... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1853 ст.
Дочь: Марья Пантелеймонова
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Никифорова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-7C8?i=1254&cc=1921824 Восприемники: того же села кр. Флор Никифоров и д. Негошкова Маркиана Иовлева жена Мария Маркова
Рождение ребёнка
09.11.1855 ст.
Дочь: Степанида Пантелеймонова
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Никифорова
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-1SD?i=488&cc=1921824 кр. Алексей Матвеев и д. Негошково кр. Маркиана Иовлева жена Мария Маркова
Рождение ребёнка
10.04.1858 ст.
Дочь: Александра Пантелеймонова
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Никифорова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-Q34?i=185&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье кр. Алексей Матвеев и вольноотпущенная кр., вдова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Петр Пантелеймонов
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Никифорова
Смерть
До 1894