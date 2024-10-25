Пантелеймон (Пантелеимон) Марков 20.07.1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пантелеймон (Пантелеимон) Марков

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.07.1833 ст.

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1833 ст.

Отец: Марк Петров

Мать: Ирина Деонисова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
13. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-FWC?i=517&cc=1921824 двор. чел. Иван Стефанов и д. Негошково солдатка Праскева Петрова
Бракосочетание
22.10.1851 ст.

Жена: Василиса (Васса) Никифорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-B6L?i=1197&cc=1921824 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-Q1F?i=33&cc=1921824 18 и 16 1й брак в тот же день свадьба у старшег... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1853 ст.

Дочь: Марья Пантелеймонова

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Никифорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-7C8?i=1254&cc=1921824 Восприемники: того же села кр. Флор Никифоров и д. Негошкова Маркиана Иовлева жена Мария Маркова
Рождение ребёнка
09.11.1855 ст.

Дочь: Степанида Пантелеймонова

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Никифорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-1SD?i=488&cc=1921824 кр. Алексей Матвеев и д. Негошково кр. Маркиана Иовлева жена Мария Маркова
Рождение ребёнка
10.04.1858 ст.

Дочь: Александра Пантелеймонова

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Никифорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-Q34?i=185&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье кр. Алексей Матвеев и вольноотпущенная кр., вдова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
1876

Сын: Петр Пантелеймонов

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Никифорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1894

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