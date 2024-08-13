Степанида Пантелеймонова 09.11.1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанида Пантелеймонова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.11.1855 ст.

Дата смерти

03.12.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1855 ст.

Отец: Пантелеймон (Пантелеимон) Марков

Мать: Василиса (Васса) Никифорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-1SD?i=488&cc=1921824 кр. Алексей Матвеев и д. Негошково кр. Маркиана Иовлева жена Мария Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щуренкова) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щуренков Василий Васильев

Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щуренков Алексей Васильев

Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1874 ст.

Муж: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
10. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFB-92K4?i=367&cc=1921824 18 и 17 1й брак
Рождение ребёнка
1875

Сын: Щуренков Михаил Васильев

Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Нет метрик, кроме 1874
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Щуренков Иван Васильев

Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Щуренков Тихон Васильев

Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Максим Васильев

Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1892 ст.

Дочь: (Щуренкова) Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9SSY?i=170&cc=1921824 Восприемники: кр. сын Михаил Васильев и д. Лопатино солдатская вдова Марья Понтелеймонова
Рождение ребёнка
27.10.1895 ст.

Сын: Щуренков Домиан Васильев

Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-97S9?i=237&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье солдат Андрей Иванов и д. Тредубье кр. Александра Понтелеймонова
Смерть
03.12.1918 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
20. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW2-K16?i=272&cc=1921824 62 года, от старости вдова

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