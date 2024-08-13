Степанида Пантелеймонова
Место рождения
Дата рождения09.11.1855 ст.
Дата смерти03.12.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1855 ст.
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-1SD?i=488&cc=1921824 кр. Алексей Матвеев и д. Негошково кр. Маркиана Иовлева жена Мария Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щуренкова) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щуренков Василий Васильев
Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щуренков Алексей Васильев
Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов
Бракосочетание
20.01.1874 ст.
10. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFB-92K4?i=367&cc=1921824 18 и 17 1й брак
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов
Нет метрик, кроме 1874
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Максим Васильев
Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов
Рождение ребёнка
29.10.1892 ст.
Дочь: (Щуренкова) Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9SSY?i=170&cc=1921824 Восприемники: кр. сын Михаил Васильев и д. Лопатино солдатская вдова Марья Понтелеймонова
Рождение ребёнка
27.10.1895 ст.
Отец ребёнка: Щуренков Василий Анфимов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-97S9?i=237&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье солдат Андрей Иванов и д. Тредубье кр. Александра Понтелеймонова
Смерть
03.12.1918 ст.
20. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW2-K16?i=272&cc=1921824 62 года, от старости вдова