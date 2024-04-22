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Александра Понтелеймонова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.04.1858 ст.

Дата смерти

После 1895 ст.

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1858 ст.

Отец: Понтелеймон Марков

Мать: Васса Никифорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-Q34?i=185&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье кр. Алексей Матвеев и вольноотпущенная кр., вдова Евдокия Матвеева
Смерть
После 1895 ст.
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