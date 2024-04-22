Александра Понтелеймонова
Место рождения
Дата рождения10.04.1858 ст.
Дата смертиПосле 1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1858 ст.
Отец: Понтелеймон Марков
Мать: Васса Никифорова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-Q34?i=185&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье кр. Алексей Матвеев и вольноотпущенная кр., вдова Евдокия Матвеева
Смерть
После 1895 ст.