Бушланов Виктор Фёдорович
Место рожденияТобольская губерния Туринский уезд Жуковская волость деревня Ленская
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Тобольская губерния Туринский уезд Жуковская волость деревня Ленская
Рождение ребёнка
14.09.1918
Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна
с. Ленское Свердловской области
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна
Ленское, Туринск, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Бушланов Фёдор Викторович
Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна
с. Ленское Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушланов Никонор Викторович
Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия (Дуся) Викторовна
Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Викторовна
Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Павла Викторовна
Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: