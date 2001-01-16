Бушланов Виктор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушланов Виктор Фёдорович

Бушланов Виктор Фёдорович

avatar

Место рождения

Тобольская губерния Туринский уезд Жуковская волость деревня Ленская

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бушланов Фёдор Константинович

Мать: Бушланова Мария Афанасьевна

Тобольская губерния Туринский уезд Жуковская волость деревня Ленская
Рождение ребёнка
14.09.1918

Сын: Бушланов Иван Викторович

Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна

с. Ленское Свердловской области
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бушланов Иван Викторович

Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна

Ленское, Туринск, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Бушланов Фёдор Викторович

Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна

с. Ленское Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Никонор Викторович

Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия (Дуся) Викторовна

Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Викторовна

Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова Павла Викторовна

Мать ребёнка: Бушланова Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Марина Александровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти:
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close