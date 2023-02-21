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Бушланова Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бушланов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Бушланов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Бушланов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Бушланов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бушланов Никон Фёдорович

Отец ребёнка: Бушланов Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бушланов Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Бушланов Фёдор Константинович

Тобольская губерния Туринский уезд Жуковская волость деревня Ленская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Фёдор Константинович

Смерть
Неизвестно
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