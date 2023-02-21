Бушланова Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Бушланов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Бушланов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Бушланов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Бушланов Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бушланов Виктор Фёдорович
Отец ребёнка: Бушланов Фёдор Константинович
Тобольская губерния Туринский уезд Жуковская волость деревня Ленская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно