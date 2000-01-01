(Бушланова) Евдокия (Дуся) Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бушланова) Евдокия (Дуся) Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушланов Виктор Фёдорович

Мать: Бушланова Марина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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